Mallorca bekommt kein Fahrzeuglimit

Das Winterfestival der klassischen Musik findet in diesem Jahr zum 24. Mal statt. Unterschiedliche Künstler und Formationen treten an unterschiedlichen Plätzen auf, das Repertoire reicht von Solisten bis zu Orchestern. Das Programm: SA/2. Februar, 19 Uhr: Bach to the Future: Marga Rodríguez (Sopran), Barry Sargent (Geige), Juan Rodríguez (Oboe), Duet Banco-Cortès (Klavier) spielen Werke von Bach. SO/3. Februar,