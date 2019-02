Französin auf Mallorca von eigenem Auto überrollt

Eine französische Touristin ist am Sonntag auf Mallorca gestorben, nachdem sie in Andratx von ihrem eigenen Auto überrollt worden war. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 13.20 Uhr an einem Steilhang im Camí Vell de Cala Lamp in der Gemeinde Andratx.

Bei der Frau und ihrem Mann, beide im Alter von etwa 70 Jahren, handelt es sich um ein französisches Paar, das in einem Hotel in Illetas abgestiegen war.

Am Sonntagmorgen beschloss das Paar, ein Auto zu mieten und einen Ausflug in die Gegend von Cala Llamp zu machen. Wegen einer kurzen Pause wurde an einem Pinienwäldchen gestoppt. In diesem Moment begann das Auto sich aus unbekannten Gründen unkontrolliert rückwärts bergab zu bewegen.

Das Opfer versuchte den Wagen aufzuhalten, wurde dabei jedoch überrollt und mitgeschleift, bis das Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Die Feuerwehr konnte den Ehemann unversehrt aus dem Innenraum bergen. Die Frau musste jedoch in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden.