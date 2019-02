Verkehrsunfälle vorgetäuscht: Täter verurteilt

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat zwei Männer und eine Frau verurteilt, weil sie Verkehrsunfälle mit Autos vorgetäuscht hatten, um von einer Versicherung Entschädigungen zu kassieren. Jeder der Angeklagten muss 868 Euro Strafe zahlen, wie es am Freitag hieß. Der Richter sah es als strafmildernd an, dass die Personen inzwischen der Versicherung ausstehende Beträge zurückgezahlt haben.

Die Taten liegen schon einige Zeit zurück, nämlich in den Jahren 2005 und 2006. Die Täter taten sogar so, als wären sie verletzt worden. Um an Entschädigungsleistungen zu kommen, fälschten sie medizinische Befunde.