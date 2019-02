Der Supermond geht über Mallorca auf

Am Dienstag, 19. Februar, ist über Mallorca ein Supermond zu sehen. Der Erdtrabant ist dann mit "nur" 357.000 Kilometern Entfernung unserem Planeten am nächsten, so erscheint der Mond besonders hell und groß.

Am besten war der Vollmond um 18.30 Uhr zu beobachten, als die Sonne gerade untergegangen ist. Allerdings war der Himmel über Mallorca am Abend und in der Nacht recht bewölkt. Das Himmelsphänomen kann aber auch im Rest der Welt angeschaut werden.

2019 gibt es insgesamt drei Supermonde zu sehen. Der erste fiel am 21. Januar mit der Mondfinsternis zusammen, der letzte wird am 21. März am Himmel sein. (cls)