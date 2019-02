Palma setzt neue Abschleppwagen gegen Parksünder ein

Palma de Mallorca verfügt über vier neue Abschleppwagen, die falsch geparkte Fahrzeuge wegbringen sollen. Die Stadt überantwortete diesen Service der privaten Firma Setex, die bereits in anderen spanischen Städten Abschleppwagen betreibt. Von ihr kommen die Spezialfahrzeuge. Am Mittwoch wurde ein entsprechender Vertrag unterzeichnet.

Die Mitarbeiter der Abschleppfirma werden die unberechtigt abgestellten Fahrzeuge künftig fotografieren.

Wenn ein falsch geparktes Fahrzeug abgeschleppt wird, so wird es in der Regel in ein unterirdisches Depot am Riera-Park gebracht. Dort muss man die Geldbuße zahlen, um es auszulösen. Wichtig ist dafür eine Bestätigung des Versicherungsschutzes. Lässt man ein Auto zu lange in diesem Depot stehen, wird es viel teurer, es wieder zu bekommen.