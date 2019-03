Mallorca wacht inmitten von dichtem Nebel auf

Mit vielerorts dichtem Nebel hat am Freitag auf Mallorca der März begonnen. In Palma gestaltete es sich vor allem am Morgen und am Vormittag schwierig, einen klaren Durchblick zu haben. Nach Nachttemperaturen um 7 Grad sollten die Werte bei wenig Wind aus unterschiedlichen Richtungen auf 20 Grad steigen.

Für das Wochenende werden ähnliche Temperaturen vorhergesagt. Nach dem Nebel setzt sich in der Regel die Sonne durch, sodass es weiterhin so trocken wie in den vergangenen Wochen bleibt.

Der abgelaufene Februar war laut den Meteorologen von Aemet der trockenste seit dem Jahr 2000. Es fielen 38 Liter Regen weniger als üblicherweise. Im Durchschnitt fielen nur 2,8 Liter auf den Quadratmeter.