Polizei geht mangels Einsatzwagen zu Fuß Streife

Seit mehreren Wochen ist die Lokalpolizei von Palma gezwungen, zu Fuß Streife zu gehen. Grund ist der Mangel an Einsatzwagen. Vorhandene Fahrzeuge sind zudem veraltet oder haben Mängel.

Seit einigen Wochen haben sich zudem die drei Mechaniker der Autowerkstatt krank gemeldet. Seitdem läuft eine Ausschreibung, um eine externe Werkstatt mit den Arbeiten zu betrauen.

Kleinere Schäden an den Einsatzfahrzeugen werden unterdessen an Auftragswerkstätten vergeben. Gleichzeitig wies Polizeioberst Miquel Quetglas die Beamten an, Patrouillen zu Fuß zu erledigen. "Morgens setzen sie uns zu viert in einen Wagen und lassen uns an verschiedenen Punkten raus. Fehlt nur noch, dass man uns eine Buskarte in die Hand drückt oder uns gleich im Bus Streife fahren lässt", kommentierte einer der betroffenen Beamten.

Nicht nur kaputte Wagen und Motorräder sind ein Problem. Das Feuer in der Wache von Son Gotleu zerstörte außerdem diverse Fahrzeuge komplett.