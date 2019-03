Kaiserwetter auf Mallorca hält weiter an

Nach einem milden Februar erlebt Mallorca nun auch traumhafte Frühlingstage im März. Bei durchgehend blauem Himmel ist es 20 Grad warm und zumindest im Inselinneren nahezu windstill.

Laut Prognose des staatlichen Wetterdiensts Aemet wird der Trend fast die ganze Woche anhalten, wobei das Thermometer am Montag sogar noch etwas weiter in die Höhe klettern könnte. Nachts ist es allerdings noch ziemlich frisch. Je nach Mikrolage bewegen sich die Tiefstwerte in den nächsten Tagen zwischen 4 und 12 Grad.

Einzelne Urlauber breiten bereits ihre Handtücher am Strand aus und baden ihre Füße im Mittelmeer. Zum kommenden Wochenende hin kann örtlich mehr Bewölkung aufziehen. Es soll jedoch mild bleiben.