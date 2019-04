Finder von vermisster Dogge winken 1500 Euro Belohnung

Er heißt Victor Barrena, wurde 1983 in Merida geboren und nennt sich seit seiner Jugendzeit Boke. In Mérida studierte er Bildhauerei, in Granada Kunstfotografie. In Sachen Malerei ist er Autodidakt und in seiner Wahlheimat Ibiza ein gefragter Künstler. Selten arbeitet Boke mit Pinseln, bevorzugt statt dessen Werkzeuge wie Stöcke, Spachtel, Sprays und die Farbdosen selbst. Für Boke