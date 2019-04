"Alan Kurdi" soll nach Mallorca kommen

Palmas Bürgermeister Antoni Noguera will, dass das Rettungsschiff "Alan Kurdi" in den Hafen der Balearen-Metropole kommt, um den an Bord befindlichen rund 60 Flüchtlingen humanitäre Hilfe leisten zu können und sie medizinisch zu versorgen.

Per Brief hat Noguera die Balearen-Ministerpräsidenten Francina Armengol aufgefordert, sich bei der spanischen Zentralregierung für eine Genehmigung des Vorhabens einzusetzen. Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye hat die Flüchtlinge in der Nähe von Malta aufgenommen, ist aber weder dort, noch im nahen Italien willkommen.