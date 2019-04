Totales Frühlingserwachen am Mallorca-Wochenende

Der Frühling auf Mallorca bricht sich in den nächsten Tagen glücklicherweise Bahn. Nach einem noch recht frischen und teils sogar wolkigen Freitag werden am Wochenende bei wenig Wind und lachender Sonne Werte bei über 20 Grad erreicht.

Besonders schön wird der Sonntag mit sogar 23 bis 24 und örtlich wie in Sa Pobla 25 Grad. Auch nachts gehen die Werte etwas in die Höhe, wenn auch nicht so stark wie am Tag.

Dazu scheint hauptsächlich die Sonne, mit Regen rechnen die Meteorologen von Aemet vorerst nicht. In den vergangenen Tagen war es auf der Insel eher wechselhaft zugegangen.