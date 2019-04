Herrliche Brückentage auf Mallorca

Nach wechselhaften und grauen Tagen auf Mallorca wird das Wetter am Wochenende endlich wieder frühlingshaft. Die Temperaturen klettern über 20 Grad.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag ist Sonne satt angesagt. Voraussichtlich wird kein Wölkchen den Himmel trüben. Bereits am Freitag werden knapp 20 Grad erreicht. Am Samstag und Sonntag geht es dann Richtung 21 bis 22 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 9 bis 12 Grad.

Beste Voraussetzungen also, um Zeit im Freien zu verbringen, Sport zu treiben oder in der Gastronomie die Terrassensaison zu eröffnen. Auch an den Brückentagen vor und nach dem 1. Mai werden frühlingshafte Bedingungen erwartet.