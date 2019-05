Wohnungs-Erbauer lässt sich von Besetzern erpressen

Der Erbauer mehrerer nagelneuer hochwertiger Wohnungen in Palma de Mallorca hat sogenannte Okupas dafür bezahlt, den Komplex schleunigst wieder zu verlassen. Das berichtete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Dienstag. Etwa 15 dieser Kriminellen hatten das vierstöckige Gebäude in der Darder-Straße am Montagmorgen besetzt und verflüchtigten sich am Mittag.

Die Verhandlungsbereitschaft des Erbauers mit den Besetzern rührte daher, dass sämtliche Wohnungen bereits verkauft sind und die Schlüsselübergabe unmittelbar bevorsteht.

Obwohl sie sich nur wenige Stunden in dem Komplex aufhielten, zerstörten die Okupas Schlösser und beschädigten Möbel. Außerdem ließen sie Hunde umherlaufen. Die Polizei vermutet eine organisiert handelnde Gitano-Bande hinter der Tat.