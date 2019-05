Tiere können in Calvià in bestimmten Taxis mitfahren

In Calvià im Südwesten von Mallorca tut sich an der Tierfront Revolutionäres. Tiere dürfen neuerdings dort in bestimmten mit einem Aufkleber versehenen Taxis mitfahren. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten Vertreter der Gemeinde und des örtlichen Taxiverbandes.

Die Kommune weist allerdings darauf hin, dass Hunde oder Katzen dort möglichst in Behältern mitgenommen oder mit einem bestimmten Gurt angeschnallt werden.