Mallorca-TÜV soll nächstes Jahr 40 Prozent billiger sein

Der Inselrat von Mallorca rechnet damit, dass die Kosten für den spanischen TÜV ITV bis 2010 um 40 Prozent sinken werden. Das hat nach einer Pressemitteilung vom Donnerstag damit zu tun, dass die Prüfzentren ab dem 1. Januar von einem anderen Unternehmen gemanagt werden. Ein entsprechendes Ausschreibungsverfahren läuft noch.

Die Verbilligung der ITV hätte schon vorher wirksam werden können, doch ein Einspruch eines Unternehmens im laufenden Verfahren habe alles verzögert. Der Inselrat habe sich deswegen gezwungen gesehen, den Vertrag mit den alten Betreibern bis zum 31. Dezember 2019 zu verlängern.

Auf Mallorca gibt es vier TÜV-Prüfzentren, nämlich zwei in Palma, eines in Manacor und ein weiteres in Inca.