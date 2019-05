TV-Tipp: Bella und der Feigenbaum

Palma macht sich stark für den nordischen Sport. Das Sportministerium IME bietet auch in diesem Frühjahr Nordic Walking Touren durch Palma und Vororte an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Stöcke werden auf Wunsch gestellt. Touren: Samstag, 11. Mai: Centre de Salut, Pere Garau, Carrer Joan Bauzà 50. Samstag, 25. Mai: Centre de Salut, Son Pisà, C/. de Vicenç Joan