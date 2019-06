199 Schildkröten bei Palma in die Freiheit entlassen

Mitarbeiter des Artenschutzbehörde und der Tierschutzorganisation COFIB haben am Donnerstag 199 Landschildkröten in Son Real im Norden von Palma in die Freiheit entlassen.

Die gepanzerten Kriechtiere haben eine dem Menschen vergleichbare Lebenserwartung. Wer sie loswerden wolle, solle sich unbedingt an COFIB wenden, mahnten die Mitarbeiter der Organisation.

Dort werden die Tiere medizinisch untersucht und anschließend in einem artgerechten Areal in die Freiheit entlassen, hieß es in einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.