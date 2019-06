Schwer verletzter Radfahrer per Helikopter gerettet

Ein 45-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall in Calas de Mallorca mit einem Helikopter gerettet worden. Der Mann war am Sonntagmittag mit seinem Mountainbike in unwegsamem Gelände unterwegs, als er stürzte.

Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde noch an Bord des Hubschraubers notversorgt und ins Krankenhaus von Son Espases in Palma gebracht. Am Rettungseinsatz waren die Polizei, Guardia Civil, Feuerwehr und medizinische Notdienste beteiligt.