Zweieinhalb Monate Wartezeit auf TÜV-Termin auf Mallorca

Wer sein Auto zum spanischen TÜV ITV bringen muss, muss dieser Tage geduldig sein. Nach am Samstag veröffentlichten Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora beträgt die Wartezeit derzeit zweieinhalb Monate. Deswegen riskieren Fahrer, deren TÜV kurzfristig abläuft, Bußgelder in Höhe von 200 Euro, was auf der Insel für Unmut gesorgt hat.

Der beim Inselrat für die ITV zuständige Amtsleiter Rafel Aulet begründete die langen Wartezeiten damit, dass die Untersuchungen den neuen Regularien zufolge inzwischen viel länger dauerten. Hätten früher 100 Inspektionen pro Tag durchgeführt werden können, so seien es nunmehr nur noch 80.

Deswegen würden drei der vier ITV-Stationen – die im Gewerbepark Son Oms, die in Inca und die in Manacor – im Sommer auch an Samstagen geöffnet. Bei der Werkstatt im Gewerbepark Son Castelló verbleibe dagegen alles beim Alten. Aulet verwies darauf, dass es bald noch eine weitere ITV-Station in Calvià als Entlastung geben werde.