Jahrestreffen der Zeugen Jehovas in der Palma Arena

Vom 19. bis 21. Juli verwandelt sich Palma in das Epizentrum der Zeugen Jehovas. In der Palma Arena findet das Jahrestreffen der Religionsgemeinschaft statt. Das Thema in diesem Jahr lautet: "Die Liebe versagt nie."

Die Teilnehmer wollen analysieren, wie die Grundsätze der Bibel dazu beitragen können, die unsichere Gegenwart zu bewältigen. Am Samstag können sich Konvertiten in der Palma Arena außerdem taufen lassen und so offiziell zu ihrem Glauben bekennen.

Die Versammlung biete den Zeugen Jehovas aus Palma eine wichtige Möglichkeit, Gleichgesinnte aus anderen Teilen der Balearen kennenzulernen", erklärte Ismael Pujo, Repräsentant der Glaubensgemeinschaft in Palma.