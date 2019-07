Der Tod an der Cala kam beim Betrachten des Mondes

Über den Tod einer Frau durch einen Felsbrocken an der Cala Vinyes bei Magaluf im Südwesten von Mallorca sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Der 500 Kilogramm schwere Stein löste sich aus einem felsigen Abhang, als die 24-jährige Sandra A. zusammen mit ihrem 25-jährigen Begleiter Adelardo C. in der Nacht zum Dienstag auf ihm saßen und den Mond betrachteten. Die Frau fiel nach vorne, wurde von dem Brocken erfasst und starb sofort, der Mann konnte noch Hilfskräfte alarmieren und kam mit schweren Verletzungen ins Inselkrankenhaus Son Espases.

Bei den Opfern handelt es sich um zwei Spanier vom Festland, die auf Mallorca im Gastronomiebereich arbeiteten. Sie waren in einer Bar in Palmanova tätig. Sandra A. kam aus Murcia, Adelardo C. kommt aus Barcarrota bei Badajoz und ist ein Vetter des spanischen Radsport-Asses Alberto Contador.

Die Helfer trafen den Mann bei Bewusstsein an und legten ihn auf eine Tragbahre. Es bereitete ihnen Schwierigkeiten, ihn aus dem unwegsamen Gelände zum Krankenwagen zu bringen.