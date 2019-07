Tramuntanastraße soll mit Drohnen überwacht werden

Die spanische Verkehrsleitbehörde DGT will über der Trans-Tramuntana-Straße Ma-10 Drohnen einsetzen, um Verkehrssünder aufzuspüren. In einigen Monaten werde man über mindestens dieser Fluggeräte auf Mallorca verfügen, meldeten spanische Medien am Mittwoch.

Stellt die Drohne fest, dass ein Fahrer etwa zu schnell fährt, registriert sie das und der Sünder bekommt einen Bußgeldbescheid nach Hause geschickt.

In der Serra de Tramuntana finden zum Ärger anderer Fahrer manchmal illegale Motorradrennen statt, auch Skateboardfahrer stören dort zuweilen den Verkehr.