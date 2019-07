Kein Platz mehr frei in der Caló des Moro

Das jährliche, in diesem Jahr 56. Open-Air-Konzert im Torrent de Pareis in Sa Calobra hat Kultcharakter. Es findet immer am ersten Sonntag im Juli statt, der Eintritt ist kostenlos. In diesem Jahr mit dem mallorquinischen Chor Capella Mallorquina und dem Quintet Johannes Palaschko (Javier Díaz und Lucia Barredo, Geige; Héctor Bujosa, Viola; Jorge Solano, Violoncello;