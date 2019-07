Deutscher verletzt sich nach Balkonsturz in Cala Rajada

Von einem Hotelbalkon im Urlauberort Cala Rajada ist ein Deutscher in der Nacht zum Mittwoch mehrere Meter heruntergestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 23-Jährige wurde nach Angaben der Hilfskräfte mit Knochenbrüchen – Schienbein und Wadenbein – in das Krankenhaus von Manacor gebracht.

Es ist unklar, ob sich der Mann von einem Balkon zu einem anderen bewegen wollte und dabei das Gleichgewicht verlor oder ob er aus anderen Gründen stürzte.

Erst kürzlich war ein Schwede in Palmas Vorort Coll d'en Rabassa vom Balkon eines Wohngebäudes gefallen und gestorben.

Balkonstürze kommen jedes Jahr in der Hochsaison immer wieder auf Mallorca vor, sie ereignen sich vor allem in den Hochburgen von Sauftourismus, nämlich an der Playa de Palma und in Magaluf.