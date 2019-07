Brite wollte aus fliegendem Ryanair-Jet springen

In einem Flugzeug zwischen Großbritannien und den Balearen hat es erneut einen Ausbruch roher Gewalt gegeben. Am 10. Juli hätten sich etwa 30 Personen auf dem Weg zu Mallorcas Nachbarinsel Ibiza völlig daneben benommen, berichtete die Zeitung "Daily Mirror". Die Personen wären betrunken gewesen und so sehr aus der Rolle gefallen, dass das Kabinenpersonal auf Ibiza die Hilfe der Polizei in Anspruch habe nehmen müssen.

Einer der aggressiven Reisenden ging sehr gewalttätig auf Mitarbeiter der Fluggesellschaft los, wie die Zeitung weiter berichtete. Ein anderer habe sogar versucht, aus dem fliegenden Jet auszusteigen.

In der Hauptsaison kommt es auf Mallorca-Flügen immer wieder zu Zwischenfällen vor allem in Flugzeugen, in denen sich Briten aufhalten.