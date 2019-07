In Campanet gibt es kaum noch Trinkwasser

Durch das Format „DSDS“ im Jahr 2002 bekannt geworden. Legte damit den Grundstein zu einer Karriere als hartnäckigster und sicher bekanntester „DSDS-Teilnehmer“. Seit 2008 veröffentlichte Menderes folgende Songs: "Unbeatable", "All nite everyday", "Music is my life" und "Beam me up", "Queen of my heart".