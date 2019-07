Sauforgie Birracruzis in Inca droht das Aus

Um Saufgelage auf Mallorca nicht weiter zu verherrlichen, droht der jährlichen Fiesta "Birracruzis" in Inca in der Inselmitte am kommenden Samstag das Aus. Vertreter einer örtlichen Initiative hatten am Dienstag per Brief an die Stadtverwaltung die Absage des Events erbeten. Die Feier widerspreche der Arbeit der Polizei, die schon seit Längerem versucht, übermäßigen Alkoholkonsum bei Minderjährigen einzudämmen.

Die Idee zur "Birracruzis" wurde vor zehn Jahren in Alcúdia geboren. Bei einer Art "Pub Crawl" ziehen die Teilnehmer gegen eine einmalige Gebühr von Bar zu Bar. Im Preis inklusive ist neben einem Voucher für eine Mahlzeit auch ein Erkennungsoutfit aus weißem T-Shirt, weißem Hut und einer Trillerpfeife. Den Abschluss bildet eine Massen-Paella auf der Plaza del Bestiar.

Da die Feier bereits um 10 Uhr morgens beginnt, waren die meist jugendlichen Teilnehmer in den vergangenen Jahren bereits am frühen Nachmittag stark alkoholisiert, was zu Beschwerden von Anwohnern und Jugendschutzorganisationen geführt hat.

Incas Bürgermeister Virgilio Moreno (PSOE) betonte, dass es sich um eine private Veranstaltung im öffentlichen Raum handele. Perspektivisch plane man, die "Birracruzis" in diesem Jahr letztmalig zu genehmigen. Für die Ausgabe am 20. Juli waren online bereits alle Tickets ausverkauft.