Großes Kofferchaos am Flughafen Düsseldorf

Am Mittwochmorgen sind auf dem Flughafen Düsseldorf fünf von sieben Gepäckabfertigungsanlagen ausgefallen. Zahllose Passagier mussten auch nach Mallorca ohne ihre Koffer abfliegen. Hunderte Koffer standen stundenlang in der Abfertigungshalle und konnten nicht in die Flieger verladen werden. Als Grund nannte der Flughafen eine Störung der Software.

Um etwa zehn Uhr wurde die Störung behoben worden. „Die Anlage arbeitet wieder vollständig“, teilte der Airport mit. Die rund 2500 Gepäckstücke sollen nachgeliefert werden, hieß es.

Security-Mitarbeiter hatten nach Flughafenangaben das Gepäck in der Halle des größten Airports Nordrhein-Westfalens gesichert. Im bevölkerungsreichsten Bundesland sind seit dieser Woche Sommerferien. Am Mittwoch waren Flugbewegungen mit rund 81.000 Passagieren geplant.