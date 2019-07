Selbstmord einer Deutschen in Port d'Andratx verhindert

Drei in dem Ort im Südwesten von Mallorca eingesetzte Mitglieder der Guardia Civil haben den Sprung einer jungen Bundesbügerin vom Balkon eines Hauses vereitelt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstagmorgen. Die aus Valencia stammenden Ordnungshüter bezogen nach ihrem Dienst ihre Zimmer, als sie in einem in der Nähe liegenden Haus Schläge, zerspringende Fenster und Schreie hörten. Sie stürmten in die Wohnung, deren Tür offen stand, und sahen, wie zwei Frauen miteinander rangen.

Die jüngere der beiden war auf das Geländer gestiegen und wollte offenbar herunterspringen. Den Beamten gelang es, die Frau herunterzuziehen. Herbeigerufene Rettungskräfte kümmerten sich später um sie.