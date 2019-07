Kellner sollen in Palma Bar-Kundin bestohlen haben

Zwei Kellner sollen in einer Bar in Palma de Mallorca eine betrunkene Kundin bestohlen haben. Wie die Nationalpolizei am Dienstag mitteilte, wurden die Männer festgenommen. Die Frau war auf das mutmaßliche Diebstahlsdelikt aufmerksam geworden, als sie in einem Auto auf dem Parkplatz vor ihrem Haus aufwachte.

Ihr fehlten das Handy, ihre Handtasche und 290 Euro in bar. Außerdem wurden von ihrem Konto 600 Euro mit ihrer Kreditkarte abgehoben. Sie ging am nächsten Tag wieder zu der Bar, wo ihr die Handtasche ohne Inhalt mit dem Hinweis wiedergegeben wurde, dass eine Frau sie gefunden habe.

Die Nationalpolizei fand inzwischen heraus, dass zwei Beschäftigte des Lokals die Frau nach hause fuhren. Dort sollen sie den Diebstahl begangen haben.