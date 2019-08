Santa Catalina ist jetzt eine Tempo-30-Zone

Das gesamte Santa-Catalina-Viertel in Palma de Mallorca ist jetzt eine Tempo-30-Zone. An sämtliche Zufahrten des beliebten Ausgeh-Viertels wurden nun die entsprechenden Schilder montiert. Es handelt sich nach Son Sardina um das zweite Barrio der Balearen-Metropole, in dem komplett Tempo 30 gilt.

Verkehrsdezernent Francesc Dalmau sagt: "Wir kommen auf diese Weise den Fußgängern entgegen und machen den Verkehr in unserer Stadt nachhaltiger." (cze)