Der Tardeo zieht um in die Bierstraße

Die Mallorquiner entdecken die Bierstraße an der Playa de Palma zum Feiern. Der seit Jahren in Palmas Hippster-Viertel Santa Catalina so beliebte Tardeo ist für die Sommermonate an den Strand umgezogen. Gefeiert wird anstatt in der Disco Kaelum nun im Chiringuito Beach House.

Doch was ist Tardeo überhaupt? Es handelt sich um eine Party für Leute über 30 Jahre. In den kühlen Monaten trifft sich das nicht mehr so junge Partyvolk zunächst in der Markthalle von Santa Catalina, um dort „vorzuglühen“ und zieht später weiter in die Discos des Viertels. Es geht bereits am frühen Nachmittag los, daher der Name Tardeo von dem spanischen Tarde (Nachmittag). Schluss ist gegen 22 Uhr, spätestens Mitternacht. Im Sommer kam der Tardeo zum Erliegen, weil die Mallorquiner dann am liebsten Zeit im Freien verbringen.

Am vergangenen Samstag wurde deshalb im Chiringuito an der Playa de Palma gefeiert. Die Einheimischen strömten in die Bierstraße, die sonst eher von deutschen Urlaubern besucht wird. Das Motto lautete „Sand und Glitzer“. (cls)