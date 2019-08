Totaler Verkehrskollaps in der Innenstadt von Palma de Mallorca

Die Inselhauptstadt Palma de Mallorca hat am Montag einen Verkehrskollaps erlitten. Auf den Ringstraßen rund um die Altstadt sowie auf dem Paseo Marítimo, der Stadteinfahrt nach Palma, ging stellenweise nichts mehr. Sämtliche Parkhäuser in und um den historischen Stadtkern waren dicht. Mancherorts floss der Verkehr nur noch, weil die herbeigerufene Polizei half, das ganz große Chaos zu vermeiden.

Besonders betroffen waren die Stadteinfahrt beim Kongresspalast, die Avenida Gabriel Roca, die Avenida Argentina, der Paseo Mallorca, die Avenida Jaime III und der Paseo del Borne. Verkehrsteilnehmer brauchten vom Kongresspalast bis in die Innenstadt teilweise mehr als 40 Minuten.

Ebenfalls zu langen Staus kam es auf der Flughafenautobahn Ma-19 in Richtung Palma. Grund dafür war ein Unfall in Höhe der Anschlussstelle El Molinar-Ciudad Jardin.

Ursache für den Kollaps in der Stadt dürfte das bisweilen wolkige Wetter sein. An solchen Tagen zieht es immer besonders viele Urlauber mit Mietwagen in die City. Auch standen am Montagvormittag unterhalb der Kathedrale überdurchschnittlich viele Reisebuss, die Kreuzfahrturlauber vom Hafen in die Stadt und zurückbringen. (cze)