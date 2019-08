Oldtimer segeln in Palma um die Wette

Knapp 50 Segel-Oldtimer aus neun Ländern nehmen in diesem Jahr an der 15. Regata Illes Balears Classics teil. Der Segelwettbewerb findet vom 14. bis 17. August in der Bucht von Palma statt.

Zu den unter Segelfreunden bekannten Teilnehmern gehören der 1964 gebaute Vorjahressieger "Argos" sowie die 1898 vom Stapel gelaufene "Marigan", die in Barcelona im Juni die "Trofeo Puig" gewann. Der Wettbewerb findet in sechs Kategorien statt, die sich nach Baujahr und Segeltyp unterscheiden.

Begleitet wird die Segel-Rallye von einem Kulturprogramm. Neben einer Gemäldeausstellung findet im Club de Mar ein Vortrag anlässlich des 500. Jahrestags der ersten Weltumsegelung durch die "Nau Victoria" statt.