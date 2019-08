Ausflügler finden toten Delfin vor der Cala Mondragó

Boots-Ausflügler haben am Samstag in der Nähe der Cala Mondragó im Südosten von mallorca einen toten Delfin gefunden. Der Kadaver schwamm nach Medienberichten an der Meeresoberfläche.

Rund um Mallorca kommen Delfine nicht selten vor. Sie nähern sich nicht sehr der Küste, tauchen jedoch immer mal wieder neben Booten auf. Deswegen werden von der Insel aus Ausflüge mit dem Versprechen angeboten, diese majestätischen Tiere zu beobachten.