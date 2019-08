Spaniens Alt-König Juan Carlos nach Mallorca-Besuch in Klinik

Vergangene Woche besuchte er noch unangekündigt mit der hier urlaubenden Königsfamilie Mallorca, nun ist er bereits im Krankenhaus. Spanische Medien berichten, dass Altkönig Juan Carlos I. am Freitag in Madrid in eine Klinik gebracht wurde, um sich einer geplanten Herz-OP zu unterziehen.

Die Öffentlichkeit blickt mit Sorge auf Eingriffe wie diesen, hatte sich der 81-Jährige in den vergangenen Jahren doch immer wieder stark angeschlagen gezeigt. Im März kündigte er an, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen.

Vor dem Krankenhaus wartenden Journalisten versicherte der ehemalige Throninhaber auf die Frage nach seinem Zustand "Wir sehen uns am Ausgang wieder". Trotz seiner Einschränkungen ließ es sich Juan Carlos nicht nehmen, im August noch bei einer Segelregatta in Finnland teilzunehmen. 17 Mal soll er schon OPs durchlebt haben, im März wurde ihm im Gesicht eine Hautkrebs-verdächtige Läsion entfernt.