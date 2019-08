Schwulen- und Lesbenschiff macht in Palma fest

Der Oceanliner "Oasis of the Seas" hat am Montag mit einer besonderen Klientel im Hafen von palma de Mallorca festgemacht. Bei den 3191 Passagieren handelt es sich nach einem bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima vorwiegend um Schwule und Lesben. Der Mittelmeertrip war vom Veranstalter Holygay organisiert worden.

Die Kreuzfahrt dauert acht Tage und beinhaltet unter anderem Abendessen, die von einem Sternekoch zubereitet werden.

Die nächsten Häfen der "Oasis of the Seas" sind Marseille, Florenz, Civitavecchia und Neapel.