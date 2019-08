Schwimmer vor Mallorca von Stechquallen eingekreist

Beamte der Guardia Civil haben in der Mündung des Na-Mora-Sturzbachs in Sóller im Nordwesten von Mallorca zwei Männer retten müssen, die von Unmengen Stechquallen eingekreist waren.

Die Retter mussten die Schwimmer laut einer Pressemitteilung in Neopren-Anzüge hüllen, um sie herauszubekommen. Der Vorfall hatte sich bereits am Samstag ereignet, wurde aber erst am Dienstag bekannt.

Die beiden Männer wurden auf einem Schiff nach Port de Sóller gebracht, wo ein Familienmitglied sie erwartete.