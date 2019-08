Brite soll vor Minderjähriger in Restaurant onaniert haben

Polizisten haben im Urlauberdorado Magaluf im Südwesten von Mallorca einen Briten festgenommen, der vor und in einem Restaurant vor einer Minderjährigen onaniert haben soll. Der 32-Jährige gab an, 30 Biere getrunken zu haben und sich an nichts mehr erinnern zu können.

Laut der Lokalpolizei Calvià soll es am späten Dienstagabend zu dem Vorfal gekommen sein. Dem Mann wird vorgeworfen, die Hosen heruntergelassen und Hand an sich angelegt zu haben, als er die 17-Jährige mit einer 18-Jährigen in dem Restaurant speisen sah. Danach soll er das Etablissement onanierend betreten haben, um die Minderjährige zu küssen, was deren Freundin verhindern konnte.

Die Besitzerin des Lokals rief die Polizei, die in Minutenschnelle eintraf und den mutmaßlichen Exhibitionisten wegbrachte. Der beschuldigte Brite wurde inzwischen von einem Richter wieder auf freien Fuß gesetzt.