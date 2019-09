Wieder urlauberfeindliche Schmierereien in Palma

Nach längerer Zeit haben Unbekannte im Zentrum von Palma de Mallorca wieder Wände mit touristenfeindlichen Slogans beschmiert. Auf der Olmos-Fußgängerzone sind seit Montag mehrere Sprüche zu lesen, darunter an einer Wand der bekannten urigen "Bar España - Can Vinagre".

Dort schmierten Unbekannte in roter Schrift "Tourist go Home. Refugees welcome" ("Touristen geht nach Hause. Flüchtlinge willkommen") hin. Wenige Meter entfernt steht auf Katalanisch: "Stop lloguer turístic y Fora del barri! Especuladors" ("Stoppt die Ferienwohnungen, raus mit Spekulanten aus dem Viertel"). Eine Unterschrift fehlt.

In den vergangenen Jahren waren ebenfalls immer mal wieder antitouristische Schmierereien in Palma aufgetaucht. Damals zeichnete häufig eine katalanistische Jugend-Splittergruppe namens "Arran" dafür verantwortlich. Die Kritiker wenden sich unter anderem gegen die Überfüllung von Mallorca durch Urlauber und die Gentrifizierung ganzer Stadtteile in Palma. In diesem Jahr fiel bislang das weitgehende Fehlen solcher Schmierereien auf.

Die stadt Palma ließ die Schmierereien ungewöhnlich schnell wieder entfernen. Bereits am Montagmittag waren sie nicht mehr zu sehen.