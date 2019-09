Tourist nach Badeunfall in Alcúdia in kritischem Zustand

Entgegen erster Meldungen konnte der 70-jährige Schweizer reanimiert werden. Er war am Mittwochnachmittag am Strand von Alcúdia zunächst für tot erklärt worden.

Der Rettungsdienst SAMU twitterte wenig später jedoch, dass es seinen Mitarbeitern doch noch gelang, den Urlauber wiederzubeleben. Erste Rettungsmaßnahmen durch die örtlichen Rettungsschwimmer waren erfolglos geblieben. Der Urlauber aus der Schweiz wurde anschließend in kritischem Zustand in die Intensivstation des Krankenhauses von Inca eingeliefert.

Nuestro equipo de socorrismo logró salvar la vida a un turista suizo de 72 años en playa de Alcudia. Te lo contamos todo en https://t.co/vX21odqK8K pic.twitter.com/cxWtaZ8usK — Salvament Aquàtic Illes Balears (@SalvamentIB) September 4, 2019

Der Unfall hatte sich um 13.30 Uhr in Höhe des Balneario 3 gegenüber vom Hotel Sunwing Alcúdia Beach ereignet. Rettungsschwimmer holten den reglos im Wasser treibenden Mann an Land. Nach Angaben des Rettungsdiensts litt der Mann an Vorerkrankungen und trug einen Herzschrittmacher.