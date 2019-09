Unbekannte verunzieren Skulptur mit urlauberfeindlichem Spruch

Erneut ist eine touristenfeindliche Schmierereien in Palma de Mallorca aufgetaucht. Unbekannte verunzierten sogar eine Skulptur. Sie befindet sich am Passeig de Sagrera, in Rot wurde dort der Spruch "Tourism is a desease" aufgetragen.

Das Marmor-Kunstwerk stammt von dem Argentinier Julio Le Pec und wurde 1999 geschaffen. Die Organisationen Arca und Palma XXI geißelten die Tat und sprachen von einem "Attentat auf die Kultur".

Vor einigen Tagen hatten Unbekannten zwei Wände der beliebten Olmos-Fußängerzone mit urlauberfeindlichen Sprüchen verunziert, die die Stadt Palma schnell wieder entfernen ließ.