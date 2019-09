Torrent de Pareis nach Unwetter ein reißender Strom

Der Sturzbach an der Nordwestküste Mallorcas ist nach den starken Regenfällen vom Freitag stark angeschwollen. Seine Mündung ist zurzeit völlig überflutet und das Wasser rast mit großer Geschwindigkeit die Serra de Tramuntana hinab.

Am Freitagmorgen hatte die staatliche Wetterbehörde Aemet die Warnstufe zunächst auf Rot gesetzt, am Mittwoch dann wieder auf Gelb gesenkt. Nach Angaben der Behörde kann es örtlich weiterhin stark regnen, ohne dass dies aber eine große Gefahr darstelle. Am Freitagabend kam es in Palma zu heftigen Gewittern.