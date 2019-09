Wetter-Warnstufe auf Mallorca auf Gelb gesenkt

Am Freitagmorgen hat in weiten Teilen Mallorcas die höchste Wetterwarnstufe wegen Gewittern und Regenfällen gegolten. Das balearische Wetteramt Aemet gab die rote Warnstufe für die Tramuntana, die Inselmitte und den Süden aus. Im Rest der Insel gilt Warnstufe Orange. Im Laufe des Vormittags konnte die Warnung auf die erste Stufe (Gelb) gesenkt werden, da sich das Unwetter abgeschwächt hatte.

Besondere Vorsicht ist weiterhin vor Blitzeinschlag und starken Windböen geboten. Verletzte gab es bisherigen Informationen zufolge nicht. Die Feuerwehr entfernte in Palma in der Calle George Sand einen großen Ast, der auf ein Auto gestürzt war.

Retiramos gran rama caída sobre un coche por efectos del temporal.

En la calle George Sand s/n.. Colabora @policiadepalma , como siempre, inasequible al desaliento. 11'30h. pic.twitter.com/X84UdUUOpH — A.C.i E. (@BombersDePalma) September 13, 2019

Am Flughafen von Mallorca kam es am Freitagmorgen bereits zu Verspätungen. Mehrere Maschinen mussten auf eine Landeerlaubnis warten. Im Laufe des Vormittags wurde der Airport aus Sicherheitsgründen von der Flugsicherung Enaire für eine Stunde geschlossen. Maschinen, die bereits über Mallorca drehen, durften noch landen, andere Flieger konnten PMI zweitweise nicht ansteuern. Bis zum Mittag kam es weiterhin zu zahlreichen Flugverspätungen. 22 Flüge mussten nach Angaben der Flughafenbehörde Aena umgeleitet werden.

Der Flughafen von #mallorca ist wegen Unwetter geschlossen https://t.co/3s72pSOiCS — Mallorca Magazin (@MM_Mallorca) September 13, 2019

Am Wochenende wird das Wetter auf der Insel durchwachsen sein. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag ist mit Bewölkung zu rechnen. Am Samstag kann es vereinzelt schauern, am Sonntag ist es freundlicher. Die Temperaturen erreichen dennoch Höchstwerte von 29 bis 31 Grad. (cls/mais)

Die Meldung wird laufend aktualisiert.