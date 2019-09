Mallorca-Sommer geht im Herbst in die Verlängerung

Der demnächst beginnende Herbst soll auf Mallorca ausgesprochen warm ausfallen. Diese Prognose wagten am Donnerstag die Meteorologen des spanischen Wetterdienstes Aemet. Bereits der Sommer war im Schnitt ein Grad wärmer als üblich und wartete mit doppelt so vielen tropischen Nächten über 20 Grad als in den Vorjahren auf.

Außerdem war er trockener als normalerweise. Die Gegensätze zwischen extremen Regenfällen, heißen Nächten und Temperaturen bei manchmal über 40 Grad sind laut den Wetterfröschen ganz klar Anzeichen fúr den laufenden Klimawandel.

Was die Niederschläge anbelangt, so soll bis zum Winterbeginn am 22. Dezember in etwa genauso viel Regen wie immer in dieser Jahreszeit fallen.

Bis zum Wochenende bleibt es auf Mallorca heiter bis wolkig, am Freitag wird noch einmal die 30-Grad-Marke gerissen.