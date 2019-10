Spätsommer-Wochenende mitten im Oktober auf Mallorca

Der Spätsommer ist mitten im Herbst zurück auf Mallorca: Am Wochenende zeigt das Thermometer bis zu 30 Grad an. Für Freitag sind Maximalwerte von 28 Grad und jede Menge Sonne prognostiziert, am Nachmittag können vereinzelt Wolken aufziehen.

Laut Prognose des Wetteramtes Aemet klettern die Temperaturen am Samstag auf 26 bis 28 Grad. Nachts werden 16 bis gar 20 Grad erreicht. Der Himmel ist leicht bewölkt, es geht ein Wind aus östlicher Richtung.

Für den Sonntag sind 30 Grad prognostiziert. Besonders in den Morgenstunden ist es bedeckt, dann zieht der Himmel auf. Der Wind kommt aus südöstlicher Richtung.

Auch die neue Woche startet mit spätsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad, Morgennebel sind möglich. Zur Wochenmitte wird es kühler.

Das Meer ist angenehme 24 Grad warm. (cls)