So viel Regen auf einmal gab es selten auf Mallorca

Das nunmehr abziehende Tiefdruckgebiet auf Mallorca hat die Insel mit viel Regen eingedeckt. Laut den Meteorologen des Wetterdienstes Aemet fielen zwischen dem 20. und 23 Oktober in Palma 130 Liter auf den Quadratmeter. In Escorca waren es fast 120 Liter, in Calvià 111, in Santa Maria 106 und in Llucmajor 92 Liter.

Im Hafen Porto Pi ging an einem einzigen Tag so viel Niederschlag nieder wie nie zuvor in einem solchen Zeitraum im Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1978. Es handelte sich um 91 Liter. Was die Zahl der Blitze angeht, so wurden über Mallorca etwa 1700 gezählt.

In den kommenden Tagen soll sich das Wetter stabilisieren. Nach einem sonnigen Donnerstag steigen die Temperaturen bis zum Wochenende wieder auf angenehme 24 Grad. Das Wochenende selbst soll bei wenig Wind traumhaft ausfallen. (it)