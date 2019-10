Ertrinkungstod von Deutscher unter tragischen Umständen

Über die Umstände des Todes einer deutschen Rentnerin im Meer an der Cala Fornells bei Peguera werden immer mehr Details bekannt. Die 79-Jährige starb am Samstagmorgen im Wasser, während ihr Ehemann oberhalb der idyllischen Bucht einen Parkplatz suchte. Unterdessen erspähten die Mitarbeiter eines Hotels die auf dem Wasser treibende Leiche.

Das Meer war an dieser Stelle am Samstag alles andere als unruhig, der Tag gestaltete sich ausgesprochen sonnig.

Die schnell herbeigeeilten Beamten der Guardia Civil brachten Plastikbänder an, die verhinderten, dass sich Unbefugte der Stelle mit der an Land gezogenen Toten näherten. (it)