Tourist stürzt an der Cala Mandia hohen Felsen hinunter

Ein Tourist ist in der Nacht zum Freitag in der Nähe seines Hotels an der Cala Mandia im Osten von Mallorca einen hohen Felsen heruntergestürzt. Hilfskräfte mussten anrücken, um ihn zu bergen. Zunächst war von seinem Tod ausgegangen worden, doch er wurde lebend angetroffen. Die Nationalität der Person ist noch unklar.

Die spanische Nationalpolizei untersucht inzwischen, wie es zu dem Sturz kommen konnte.

Die Cala Mandia befindet sich südlich von Porto Cristo und gehört zur Gemeinde Manacor. Auch zur benachbarten Cala Romántica zieht es immer wieder viele Touristen. (it)

WIRD AKTUALISIERT