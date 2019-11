Dijous Bo auf Mallorca erwartet noch mehr Besucher

Der beliebte Messe- und Markttag Dijous Bo ("Guter Donnerstag") in Inca wartet in diesem Jahr mit einigen Neuerungen auf. Haupttag ist der 14. November. Der Bauernmarkt öffnet bereits am Mittwoch, 13. November, ab 11 Uhr und bleibt bis Donnerstagabend geöffnet. Da der Folgetag in Inca ein lokaler Feiertag ist, läuft die Veranstaltung bis 23 Uhr abends.

Der Dijous Bo ist Mallorcas größte Marktveranstaltung, zu der über 100.000 Besucher strömen. Aufgrund des Feiertags werden dieses Jahr besonders viele Menschen erwartet.

Es handelt sich um eine Mischung aus Landwirtschaftsmesse, bäuerlicher Verkaufsshow, Wochenmarkt und Kirmes. Neben traditionellen Marktständen mit der beliebten Paprikawurst Sobrassada und Weinen aus Binissalem, Consell und Porreres sind Olivenöl, einheimischer Honig, Kräuter aber auch Kunsthandwerk aus Ton oder Glas im Angebot.

Der Dijous Bo findet immer am vierten Donnerstag nach den Sant-Lluc-Feierlichkeiten am 18. Oktober statt. Grund für dieses Datum: Der Erobererkönig Jaume I. soll zum ersten Mal an diesem Tag der Woche in die Stadt gekommen sein.(dk)